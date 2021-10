Oliva dice no. Il rapporto tra padri e figlie nella Sicilia del matrimonio riparatore (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si diventa donne prima nel corpo e poi nella testa. Diventare donna è conoscere la metamorfosi, ovvero il tradimento di un corpo di bambina che si trasforma in altro, qualcosa difficile da gestire: un corpo in pericolo. Oliva Denaro, il nuovo romanzo di Viola Ardone edito (come il precedente Il treno dei bambini) da Stile Libero, comincia proprio da qui: da una fanciulla che fanciulla non lo è più. Che aspetta di diventare donna con le prime mestruazioni, ma forse non lo vorrebbe davvero, vorrebbe rimanere piccola per sempre, perché una volta valicata la soglia non si può più tornare indietro. Non si può più lavorare nell’orto, andare al mercato a vendere le erbe, le rane o le lumache, non si può più tirare le pietre con la fionda ai maschi. Il mondo di una donna – nella Sicilia degli anni Sessanta – è scandito da ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si diventa donne prima nel corpo e poitesta. Diventare donna è conoscere la metamorfosi, ovvero il tradimento di un corpo di bambina che si trasforma in altro, qualcosa difficile da gestire: un corpo in pericolo.Denaro, il nuovo romanzo di Viola Ardone edito (come il precedente Il treno dei bambini) da Stile Libero, comincia proprio da qui: da una fanciulla che fanciulla non lo è più. Che aspetta di diventare donna con le prime mestruazioni, ma forse non lo vorrebbe davvero, vorrebbe rimanere piccola per sempre, perché una volta valicata la soglia non si può più tornare indietro. Non si può più lavorare nell’orto, andare al mercato a vendere le erbe, le rane o le lumache, non si può più tirare le pietre con la fionda ai maschi. Il mondo di una donna –degli anni Sessanta – è scandito da ...

ilfoglio_it : Oliva dice no. Il matrimonio riparatore, il delitto d’onore e una scelta liberatoria. Un romanzo sul rapporto visce… - _incipitmania_ : La femmina è una brocca: chi la rompe se la piglia, cosí dice mia madre. Incipit Oliva Denaro di ?@viola_ardone? ?… - reppomanuno : RT @PrudenzanoAnton: 'Olivia Denaro' di Viola Ardone: una singola voce che si fa comunità e che dice 'no' Lo ha letto per @illibraio Jolan… - ilfoglio_it : Oliva dice no. Il matrimonio riparatore, il delitto d’onore e una scelta liberatoria. Un romanzo sul rapporto visce… - Rosanna_Oliva : RT @mara_carfagna: Chi lavora per sminuire la svolta del Pnrr al Sud lavora contro il #Sud. Chi dice che non cambierà niente, non vuole cam… -