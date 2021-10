Olimpico rovinato | Italia – Svizzera forse allo stadio di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 ottobre 2021) È in programma martedì un incontro tra la Figc e Sport e Salute per valutare le condizioni del terreno di gioco dellodi Roma che dovrebbe ospitare la sfida tra, in programma il 12 novembre, decisiva per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. La preoccupazione della Federcalcio è relativa al terreno di gioco che potrebbe rovinarsi ancor di più visti i numerosi impegni ravvicinati, giovedì 4 novembre è infatti in programma la partita di Conference League Roma-Bodo/Glimt, sabato 6 novembre, ospiterà la partita di rugby-Nuova Zelanda, mentre domenica 7 si giocherà la sfida di campionato tra Lazio e Salernitana. C’è quindi allarme in Figc, e sulla questione si terrà questo incontro tecnico dove si valuteranno le cose da fare per trovare una soluzione. Proprio ...