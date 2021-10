Olimpiadi Invernali 2022, montepremi di 1 milione di euro per i medagliati della FISI. Tutte le cifre per i podi dell’Italia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sta per iniziare la stagione della neve, ormai siamo alle porte di un’intensa annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio. La rassegna a cinque cerchi andrà in scena nella capitale cinese, che diventerà così la prima città ad avere ospitato i Giochi in entrambe le sue versioni. Gli atleti cercheranno di arrivare al top della forma per l’appuntamento più importante e punteranno naturalmente a conquistare le medaglie a cinque cerchi. L’Italia potrà fare affidamento su diverse carte importanti, pronte a regalare nuove gioie al Bel Paese come hanno fatto altri nostri portacolori durante la recente spedizione di Tokyo. Il CONI garantirà un premio in denaro a tutti gli azzurri che riusciranno a salire sul podio, le ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sta per iniziare la stagioneneve, ormai siamo alle porte di un’intensa annata agonistica che culminerà con ledi Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio. La rassegna a cinque cerchi andrà in scena nella capitale cinese, che diventerà così la prima città ad avere ospitato i Giochi in entrambe le sue versioni. Gli atleti cercheranno di arrivare al topforma per l’appuntamento più importante e punteranno naturalmente a conquistare le medaglie a cinque cerchi. L’Italia potrà fare affidamento su diverse carte importanti, pronte a regalare nuove gioie al Bel Paese come hanno fatto altri nostri portacolori durante la recente spedizione di Tokyo. Il CONI garantirà un premio in denaro a tutti gli azzurri che riusciranno a salire sulo, le ...

Advertising

rtl1025 : ???? RTL 102.5 sarà anche quest'anno radio partner della @Fisiofficial per la stagione 2021/2022 ?? La campionessa… - sportface2016 : Flavio #Roda, presidente #FISI: 'Un montepremi di un milione per le medaglie alle Olimpiadi di #Beijing2022' - sportface2016 : #Pechino2022, le dichiarazioni del presidente del #Coni Giovanni #Malagò durante il #FISIDay #Beijing2022 - TgrRaiVeneto : Confronto sul tema dell'inclusività degli impianti e delle strutture ricettive in vista delle Olimpiadi e Paralimpi… - cinese_turismo : @FedericaTorti Ogni sabato @FedericaTorti per Turismo Cinese vi racconterà una disciplina Olimpica per aspettare i… -