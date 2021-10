Oksana Lyniv è la prima donna alla guida di una fondazione lirico – sinfonica | sarà direttrice del Teatro comunale di Bologna Ecco chi è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra i direttori musicali più interessanti della sua generazione, l’ucrainaè stata incaricata dire per tre anni daldi. È lavolta che unaviene chiamatatesta di unain Italia. Il suo mandato partirà a gennaio 2022 e si prospetta molto ricco: prevede infatti almeno due opere e due concerti per ogni stagione. Nata a Brody in Ucraina,è stata da sempre attiva nel suo Paese. Si è fatta notare fin da giovane comemusicale del Lviv National Academy Opera and Ballet Theater, poiLeopolis Chamber Symphony Orchestra. Ha fondato anche ...