Oggi sciopero generale, trasporto pubblico a rischio: le fasce orarie garantite (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'agitazione, indetta dai Cobas e da altri sindacati di base, coinvolge anche la scuola e gli uffici pubblici. Le richieste fatte al governo riguardano tutti i settori del lavoro pubblico: dai contratti a tempo indeterminato alla parità salariale per le donne. Sono comunque garantiti alcuni servizi

