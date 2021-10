Oggi i funerali di Alessandro morto sul lavoro, nel giorno della sua promessa di matrimonio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si celebreranno questa mattina alle 11 i funerali di Alessandro Onofrio, il ragazzo di soli 28 anni morto sabato scorso in seguito ad un incidente sul lavoro venerdì mattina. Oggi si darà l'ultimo saluto nella chiesa Ave Gratia Plena di contrada Casali a Faicchio. Alessandro Onofrio, morto a 28 anni sul lavoro Il 28enne era impegnato in un cantiere edile per spicconare l'intonaco di un palazzo condominiale a Benevento in Viale Atlantici, quando all'improvviso si è spezzato il braccio meccanico che reggeva il cestello. Una caduta avvenuta da un'altezza di quasi 7 metri che purtroppo gli ha causato gravi ferite. Alessandro si è spento dopo un giorno di ricovero nell'ospedale San Pio del capoluogo sannita. Una vicenda ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si celebreranno questa mattina alle 11 idiOnofrio, il ragazzo di soli 28 annisabato scorso in seguito ad un incidente sulvenerdì mattina.si darà l'ultimo saluto nella chiesa Ave Gratia Plena di contrada Casali a Faicchio.Onofrio,a 28 anni sulIl 28enne era impegnato in un cantiere edile per spicconare l'intonaco di un palazzo condominiale a Benevento in Viale Atlantici, quando all'improvviso si è spezzato il braccio meccanico che reggeva il cestello. Una caduta avvenuta da un'altezza di quasi 7 metri che purtroppo gli ha causato gravi ferite.si è spento dopo undi ricovero nell'ospedale San Pio del capoluogo sannita. Una vicenda ...

