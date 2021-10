Oggi 11 ottobre preghiamo San Giovanni XXIII, il Papa che avvia il Concilio (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ stato definito “il Papa Buono”, l’uomo dallo sguardo dolce e dal sorriso per tutti, che fa del suo Pontificato un vero e proprio spartiacque, aprendo il Concilio Vaticano II. Uomo umile e sacerdote zelante, si propone tutto per le opere di carità e per far sì che il messaggio di Cristo arrivi davvero a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ stato definito “ilBuono”, l’uomo dallo sguardo dolce e dal sorriso per tutti, che fa del suo Pontificato un vero e proprio spartiacque, aprendo ilVaticano II. Uomo umile e sacerdote zelante, si propone tutto per le opere di carità e per far sì che il messaggio di Cristo arrivi davvero a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

