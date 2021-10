Oggi 11 ottobre esce il videoclip “Agua Ventosa” di Joe Schievano (Di lunedì 11 ottobre 2021) 11 ottobre:DAL DISCO YOU ARE THE MOVIE, THIS IS THE MUSICesce IL videoclip DI Agua VentosaDI JOE Schievano Agua Ventosa Dopo il successo dell’ultimo album You are the movie, this is the music, il compositore e Sound Designer Joe Schievano presenta il videoclip di uno dei brani più significativi del disco: Agua Ventosa, in uscita Oggi 11 ottobre. Originariamente, il pezzo è stato pensato per il docufilm portoghese diretto da Marco Schiavon Agua Nas Guelras (2020), interamente ambientato nelle Azzorre, in una terra solcata da vento e oceano. Tanto nel film quanto nel videoclip, l’elemento marino fa da sfondo concreto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) 11:DAL DISCO YOU ARE THE MOVIE, THIS IS THE MUSICILDIDI JOEDopo il successo dell’ultimo album You are the movie, this is the music, il compositore e Sound Designer Joepresenta ildi uno dei brani più significativi del disco:, in uscita11. Originariamente, il pezzo è stato pensato per il docufilm portoghese diretto da Marco SchiavonNas Guelras (2020), interamente ambientato nelle Azzorre, in una terra solcata da vento e oceano. Tanto nel film quanto nel, l’elemento marino fa da sfondo concreto ...

