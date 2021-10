Obbligo di Green pass sul lavoro, Speranza respinge le pressioni di Lega e Regioni sulla durata dei tamponi: “Resta tutto così com’è” (Di lunedì 11 ottobre 2021) La durata del Green pass ottenuto attraverso un tampone non cambieranno prima dell’entrata in vigore dell’Obbligo sui luoghi di lavoro. Il ministro della Salute Roberto Speranza respinge le pressioni arrivate da alcuni presidenti di Regione e dal leader della Lega Matteo Salvini. Quando mancano ormai pochi giorni al 15 ottobre, la linea quindi non cambia: “Dobbiamo lasciare il Green pass così com’è per il momento e poi potremo valutare ed eventualmente cambiare. Già oggi il tampone molecolare dura 72 ore”, ha detto il ministro a Che tempo che fa su Rai Tre. Una risposta alla richiesta arrivata in chiaro da due governatori leghisti e dal segretario del Carroccio. Prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladelottenuto attraverso un tampone non cambieranno prima dell’entrata in vigore dell’sui luoghi di. Il ministro della Salute Robertolearrivate da alcuni presidenti di Regione e dal leader dellaMatteo Salvini. Quando mancano ormai pochi giorni al 15 ottobre, la linea quindi non cambia: “Dobbiamo lasciare ilper il momento e poi potremo valutare ed eventualmente cambiare. Già oggi il tampone molecolare dura 72 ore”, ha detto il ministro a Che tempo che fa su Rai Tre. Una risposta alla richiesta arrivata in chiaro da due governatori leghisti e dal segretario del Carroccio. Prima ...

