Nuovo stop per il giocatore della Salernitana | il comunicato ufficiale!

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladovrà ancora fare a meno di Franck Ribery. Il campione francese, durante la seduta odierna di allenamento ha accusato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio attraverso il suo canale Twitter. La presenza del calciatore è, ad oggi, a forte rischio per la trasferta di La Spezia. Ildei granata “Nel corso dell’allenamento odierno Franck Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, Luka Bogdan ha riportato un risentimento muscolare al gemello esternogamba destra e Cedric Gondo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore“. LEGGI ANCHE: Juventus, nessun incontro per il rinnovo: può arrivare a zero? L'articolo proviene da Rompipallone - ...

