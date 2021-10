Nuovo iPhone SE 5G: nuovi eccitanti rumors ci anticipano come sarà (Di lunedì 11 ottobre 2021) La rinnovata versione del melafonino più compatto e economico porterebbe in dote il chip A15 e il modulo 5G. Il concept di iPhone SE 2023Altro che addio, Apple conferma e rilancia l’iPhone SE, il modello più economico tra gli smartphone della mela. Non sembrava aver raccolto un successo pari ai suoi fratelli maggiori, ma in realtà è andato molto meglio, ad esempio, degli iPhone Mini. Quindi la nuova versione si farà, naturalmente con qualche differenze rispetto alla 13ma edizione, presentata a settembre. I compromessi sono da ritrovare nel design, che sarà simile alla versione “low cost” precedente, ma il suo cuore dovrebbe essere sostituito e contenere il Nuovo chip A15 Bionic, con tanto di supporto alla rete 5G. Riavvolgiamo il nastro: la prima versione dell’SE è stata presentata ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) La rinnovata versione del melafonino più compatto e economico porterebbe in dote il chip A15 e il modulo 5G. Il concept diSE 2023Altro che addio, Apple conferma e rilancia l’SE, il modello più economico tra gli smartphone della mela. Non sembrava aver raccolto un successo pari ai suoi fratelli maggiori, ma in realtà è andato molto meglio, ad esempio, degliMini. Quindi la nuova versione si farà, naturalmente con qualche differenze rispetto alla 13ma edizione, presentata a settembre. I compromessi sono da ritrovare nel design, chesimile alla versione “low cost” precedente, ma il suo cuore dovrebbe essere sostituito e contenere ilchip A15 Bionic, con tanto di supporto alla rete 5G. Riavvolgiamo il nastro: la prima versione dell’SE è stata presentata ...

