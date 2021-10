Nuovi autobus, dalla Regione 10 milioni per Bergamo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno stanziamento di 98.774.228 euro per cofinanziare l’acquisto di circa 480 Nuovi autobus a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale e le relative infrastrutture di supporto per gli autobus ad alimentazione alternativa (impianti di distribuzione, infrastrutture di ricarica, ecc.). Per Bergamo previsti 10 milioni. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno stanziamento di 98.774.228 euro per cofinanziare l’acquisto di circa 480a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale e le relative infrastrutture di supporto per gliad alimentazione alternativa (impianti di distribuzione, infrastrutture di ricarica, ecc.). Perprevisti 10

