Nunzia Alessandra Schilirò sospesa dalla polizia | le sue parole dopo la notizia

"Qualcuno non vedeva l'ora di dare la notizia… dato che la fonte non sono io, vi è un'imprecisione. Sarò sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato COSAP e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni". Con queste parole diffuse su Facebook Nunzia Alessandra Schilirò ha comunicato di essere stata L'articolo proviene da Inews.it.

