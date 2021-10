Novità Milan-Inter, arriva la svolta! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non manca molto a Milan-Inter, il derby di Milano. La partita è prevista per il 7 novembre. E attenzione perché sarebbero in arrivo delle importanti Novità per quanto riguarda la capienza dello stadio. Dal Ministero della Salute infatti arriverebbero degli ottimi aggiornamenti per i tifosi: la sfida potrebbe esser disputata con il 100% della capienza! Milan-Inter al 100% della capienza? Le parole del sottosegretario alla Salute Costa Milan-Inter, capienza massima, 100% Parla chiaro Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute, il quale precisa: “Il 100%? Spero possa accadere già per il prossimo mese. Magari già per il derby del 7 novembre“. Gli stadi dovrebbero riaprire per il 75% della capienza, ma questa, come confida Costa, sarebbe una ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non manca molto a, il derby dio. La partita è prevista per il 7 novembre. E attenzione perché sarebbero in arrivo delle importantiper quanto riguarda la capienza dello stadio. Dal Ministero della Salute infatti arriverebbero degli ottimi aggiornamenti per i tifosi: la sfida potrebbe esser disputata con il 100% della capienza!al 100% della capienza? Le parole del sottosegretario alla Salute Costa, capienza massima, 100% Parla chiaro Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute, il quale precisa: “Il 100%? Spero possa accadere già per il prossimo mese. Magari già per il derby del 7 novembre“. Gli stadi dovrebbero riaprire per il 75% della capienza, ma questa, come confida Costa, sarebbe una ...

