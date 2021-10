Nordcorea | Kim ammette | “Situazione cupa | migliorare condizioni di vita”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il leaderno, Kim Jong Un, ha esortato il governo a concentrarsi sul miglioramento delle “didelle persone”,ndo che il Paese vive una “”. Lo ha riferito l’agenzia ufficiale Kcna, citando un suo discorso pronunciato a Pyongyang in occasione del 76mo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori della Corea del Nord. L’evento è stato celebrato con spettacoli musicali e fuochi d’artificio, ma senza la consueta parata militare. Durante il suo intervento, Kim ha anche sottolineato che il Paese ha affrontato sfide importanti per sviluppare l’economia e per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’economia della Corea del Nord, già colpita dalle sanzioni internazionali imposte a causa del suo programma nucleare, è in uno stato ...