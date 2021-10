No#News Magazine – anno III – numero XXXIII

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Oziosi amici, buon pomeriggio! Puntuali come sempre, usciamo con il nuovodella sola rivista che settimanalmente vi tiene al corrente sulla scena culturale milanese, con il cartellone sempre aggiornato degli spettacoli in scena nei teatri milanesi, il calendario delle mostre in programma a Milano in musei, fondazioni e gallerie di Milano e i principali concerti live in Italia ad ottobre. A proposto di mostre, sabato 9 alla Fabbrica del Vapore ha inaugurato MANGA HEROES. DA TEZUKA AI POKÉMON, che proseguirà fino al 2 gennaio 2022. Gli amanti del cinema (al 100% della capienza!!!!) possono trovare le nuove uscite di questa stettimana al cinema, la classifica al botteghino dei cinema italiani. Consiglio di lettura della settimana, L’estate che ho dentro di Viviana Maccarini. Ci teniamo in contatto sul sito e, alla prossima settimana! Scaricate e leggete il nuovo ...