Non solo Conte, anche Fonseca candidato alla panchina del Newcastle (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non ci sarebbe solo Antonio Conte tra i candidati a prendere il posto di Steve Bruce sulla panchina del Newcastle, appena comprato dal fondo di investimenti arabo, ma anche Paulo Fonseca. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Sulla lista dei candidati per sostituire Steve Bruce sulla panchina del Newcastle, oltre ad Antonio Conte, ora c’è anche l’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca”. Già la scorsa estate l’ex tecnico della Roma era stato vicino alla Premier. Aveva avviato una trattativa con il Tottenham, la cui panchina fu poi affidata all’altro portoghese Nuno Espirito Santo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non ci sarebbeAntoniotra i candidati a prendere il posto di Steve Bruce sulladel, appena comprato dal fondo di investimenti arabo, maPaulo. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Sulla lista dei candidati per sostituire Steve Bruce sulladel, oltre ad Antonio, ora c’èl’ex tecnico della Roma Paulo”. Già la scorsa estate l’ex tecnico della Roma era stato vicinoPremier. Aveva avviato una trattativa con il Tottenham, la cuifu poi affidata all’altro portoghese Nuno Espirito Santo. L'articolo ilNapolista.

Advertising

LucaBizzarri : Certo che se avresti potuto e, per scelta, non ti sei vaccinato, quando tutto sarà finito(e presto sarà finito, gra… - borghi_claudio : Solo io non capisco cosa c'entri dire che il Governo va avanti nella campagna vaccinale in un messaggio di solidari… - alex_orlowski : “Perché la sinistra non ha mai detto che il comunismo è stato il male assoluto?” Come se il comunismo non solo foss… - santillana63 : dov'erano i sindacati quando è stato abolito art.18, sblocco licenziamenti, delocalizzazioni, salari da fame, Fiat… - perstareconte : io spero solo che con questo nuovo cambio di management si interessino un pochino al lato promozionale, non dico ta… -