Non si vuole davvero impedire che certe manifestazioni trascendano | dice La Russa

AGI - "Sono stati molto funzionali a chi vuol creare uno stato di tensione e tentare di danneggiare la destra". Definisce così in un colloquio con il Corriere della Sera l'esponente di FdI Ignazio La Russa i manifestanti No vax e di Forza Nuova che sabato scorso hanno assaltato la sede della Cgil e dell'ospedale Umberto I di Roma. Poi La Russa precisa: "Io ho visto, in mezzo a tanti che volevano solo manifestare, gli stessi che due settimane fa avevano disturbato il comizio della Meloni a Milano, cercando l'incidente. Gente che si muoveva senza controllo o divieti, che ha gridato slogan contro di noi e lasciata entrare in piazza Duomo nonostante Giorgia avesse avvertito Lamorgese del rischio". Secondo il senatore, questa è "la conferma che non si vuole davvero impedire che certe manifestazioni trascendano".

Ultime Notizie dalla rete : Non vuole A cena da Benedetta Rossi? Ecco quanto mettere nel portafogli ... anche se cifre esatte non possono essere fornite sui suoi menù. Dalle voci sul web, però, ... Si partirebbe da una cifra standard di 30 euro per chi vuole pernottare per una sola notte, mentre per una ...

Reservation Dogs, recensione in anteprima della nuova serie Disney+ ...rap e testi crudi simboleggiano e accentuano l' atmosfera "da strada" che Reservation Dogs vuole ... Se siete curiosi, quindi, di scoprire questa nuova e originale serie, non vi resta che accedere a ...

Reggio non vuole lasciare la vetta A Sassari cerca il terzo hurrà di fila il Resto del Carlino Inter, ct Cile: "Sanchez è arrabbiato" Alexis Sanchez è stato uno dei protagonisti del match vinto per 2-0 dal Cile contro il Paraguay. Al termine della partita Martin Lasarte, ct della Roja, lo ha esaltato: “Il secondo tempo di Alexis mi ...

Giancarlo Magalli a Citofonare Rai2 non vuole parlare di Adriana Volpe e a Simona Ventura risponde “lasciamo stare Giancarlo Magalli è andato ospite a Citofonare Rai2, la nuova trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego che va in onda la domenica mattina. In questi giorni, a tenere banco nelle varie tr ...

