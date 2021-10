"Non lasciare senza stipendio milioni di lavoratori" Green Pass, su Affaritaliani l'appello di Salvini a Draghi (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ovviamente sì". Matteo Salvini risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se il governo debba dare una risposta entro venerdì 15 ottobre a 4 milioni di lavoratori che rischiano di restare senza stipendio con il Green Pass obbligatorio nei luoghi di... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ovviamente sì". Matteorisponde così alla domanda di.it se il governo debba dare una risposta entro venerdì 15 ottobre a 4diche rischiano di restarecon ilobbligatorio nei luoghi di... Segui su.it

Advertising

EnricoLetta : Ho chiamato Maurizio #Landini per esprimere tutto il nostro sdegno e la nostra completa solidarietà alla #Cgil. Dob… - ivanscalfarotto : Se il Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, non è in grado di provare rapidamente e in modo circost… - pfmajorino : I #Giorgetti gli #Zaia e i #Fontana non possono tirarsi indietro e lasciare la patata bollente a #Salvini . In ques… - GianniBenedett9 : RT @RoccoTodero: Hanno un solo obiettivo: devastare il campo avversario, lasciare macerie dappertutto, annichilire con largo anticipo chiun… - MeleoFernando : RT @Noiconsalvini: NON LASCIARE LA TUA CITTÀ ALLA SINISTRA, VAI A VOTARE! -