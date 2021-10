Nobel per l'Economia a Card, Angrist e Imbens per gli studi sul mercato del lavoro (Di lunedì 11 ottobre 2021) David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens (gli ultimi due a metà) hanno vinto il premio Nobel per l'Economia 2021, attribuito dalla banca centrale di Svezia. Il primo è stato insignito 'per i ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) David, Joshua D.e Guido W.(gli ultimi due a metà) hanno vinto il premioper l'2021, attribuito dalla banca centrale di Svezia. Il primo è stato insignito 'per i ...

Advertising

Mov5Stelle : Poco fa è arrivata un’importante notizia dalla Svezia: l’economista del lavoro canadese David Card ha ricevuto il p… - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - miragliavito : RT @Mov5Stelle: Poco fa è arrivata un’importante notizia dalla Svezia: l’economista del lavoro canadese David Card ha ricevuto il premio No… - GranataElena : RT @HuffPostItalia: Nobel Economia a Card, Angrist, Imbens per aver rivoluzionato la ricerca empirica -