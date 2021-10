Nobel per l’Economia 2021, vincono tre economisti americani (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono tre economisti americani ad aver vinto il Premio Nobel per l’Economia 2021: David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens Il Premio Nobel per l’Economia 2021 è stato conferito all’economista David Card per il suo contributo empirico all’Economia del lavoro e per metà a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens per i contributi metodologici sulle analisi delle relazioni causali. Gli studi di Card su questioni fondamentali per la società, e i contributi metodologici di Angrist e Imbens, hanno mostrato che gli esperimenti sul campo sono una ricca fonte di conoscenza. “Gli studi di Card sulle questioni fondamentali per la società e i contributi metodologici di Angrist e Imbens hanno dimostrato che gli esperimenti naturali sono ... Leggi su zon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono tread aver vinto il Premioper: David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens Il Premioperè stato conferito all’economista David Card per il suo contributo empirico aldel lavoro e per metà a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens per i contributi metodologici sulle analisi delle relazioni causali. Gli studi di Card su questioni fondamentali per la società, e i contributi metodologici di Angrist e Imbens, hanno mostrato che gli esperimenti sul campo sono una ricca fonte di conoscenza. “Gli studi di Card sulle questioni fondamentali per la società e i contributi metodologici di Angrist e Imbens hanno dimostrato che gli esperimenti naturali sono ...

Advertising

Mov5Stelle : Poco fa è arrivata un’importante notizia dalla Svezia: l’economista del lavoro canadese David Card ha ricevuto il p… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio Nobel per l'economia 2021 è stato assegnato al canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D.… - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - SusiQ_8 : RT @martafana: David Card vince il (non)Nobel per l'economia per i suoi studi sul salario minimo. Insieme a Krueger furono i tra primi a so… - alias16g : RT @nigrizia: I 90 anni del premio #Nobel per la #pace sono stati celebrati ricordando l’importanza del suo ruolo nel denunciare il regime… -