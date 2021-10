Nobel per l’Economia 2021, vincono tre economisti americani (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono tre economisti americani ad aver vinto il Premio Nobel per l’Economia 2021: David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens Il Premio Nobel per l’Economia 2021 è stato conferito all’economista David Card per il suo contributo empirico all’Economia del lavoro e per metà a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens per i contributi metodologici sulle analisi delle relazioni causali. Gli studi di Card su questioni fondamentali per la società, e i contributi metodologici di Angrist e Imbens, hanno mostrato che gli esperimenti sul campo sono una ricca fonte di conoscenza. “Gli studi di Card sulle questioni fondamentali per la società e i contributi metodologici di Angrist e Imbens hanno dimostrato che gli esperimenti naturali sono ... Leggi su zon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono tread aver vinto il Premioper: David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens Il Premioperè stato conferito all’economista David Card per il suo contributo empirico aldel lavoro e per metà a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens per i contributi metodologici sulle analisi delle relazioni causali. Gli studi di Card su questioni fondamentali per la società, e i contributi metodologici di Angrist e Imbens, hanno mostrato che gli esperimenti sul campo sono una ricca fonte di conoscenza. “Gli studi di Card sulle questioni fondamentali per la società e i contributi metodologici di Angrist e Imbens hanno dimostrato che gli esperimenti naturali sono ...

Advertising

Mov5Stelle : Poco fa è arrivata un’importante notizia dalla Svezia: l’economista del lavoro canadese David Card ha ricevuto il p… - CarloCalenda : David Card è stato tra i primi a studiare gli effetti sul mercato del lavoro Usa del salario minimo. Tema su cui, d… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio Nobel per l'economia 2021 è stato assegnato al canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D.… - MaddalenaRufo : RT @Ste_Mazzu: Il premio Nobel per l'Economia a chi ha studiato il salario minimo e i suoi effetti non negativi sull'occupazione non ha des… - manithu75 : RT @movarturoelba: strano che la #soncini non abbia vinto il nobel per la letteratura, vero? -