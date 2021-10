No-vax e bufale Se la propaganda italiana si tinge di russo

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Lano-vax e no-green pass in Italia trova sponde anche in Russia. Non è passata inosservata a Mosca la giornata di guerriglia urbana in centro a Roma. Gli scontri intorno a Piazza Colonna fra la Polizia e i manifestanti no-Vax coordinati da Forza Nuova hanno trovato ampio spazio sulla stampa governativa russa. Sputnik, il megafono internazionale del Cremlino, dedica due servizi ai fatti della capitale. Il primo rilancia video e immagini del putiferio di fronte a Palazzo Chigi, le cariche della polizia e gli idranti per disperdere la folla, ma anche il tentativo di irruzione di una parte dei facinorosi nella sede della Cgil. “La polizia a Roma usa i cannoni ad acqua per disperdere le proteste contro i green pass per il Covid-19”, recita il titolo dell’articolo, che rilancia un tweet di Francesca Totolo, giornalista del Primato Nazionale conosciuta sul web ...