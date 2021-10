No-vax, Difesa, energia, Consob. L’agenda del Copasir (Di lunedì 11 ottobre 2021) Pochi passi separano Piazza Colonna – dove è andata in scena sabato la guerriglia urbana fra manifestanti no-green pass e polizia – da Palazzo San Macuto, sede del Copasir. Lì, sulla scrivania del comitato parlamentare che controlla i Servizi segreti italiani, è inevitabilmente approdato il dossier sui tumulti di piazza che, dimostrano i primi rilievi della magistratura, hanno avuto una regia parziale in alcuni vertici del movimento di ultradestra di Forza Nuova. Su questa regia, ma anche su un possibile coordinamento esterno della sommossa, accende ora un faro il comitato bipartisan presieduto dal senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso. Giovedì, alle 12, sarà ascoltato in audizione il direttore dell’Aisi Mario Parente. Obiettivo: scoprire il dietro-le-quinte delle manifestazioni sfociate in violenza e dell’assalto contro la sede della Cgil. Per lo stesso motivo il ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Pochi passi separano Piazza Colonna – dove è andata in scena sabato la guerriglia urbana fra manifestanti no-green pass e polizia – da Palazzo San Macuto, sede del. Lì, sulla scrivania del comitato parlamentare che controlla i Servizi segreti italiani, è inevitabilmente approdato il dossier sui tumulti di piazza che, dimostrano i primi rilievi della magistratura, hanno avuto una regia parziale in alcuni vertici del movimento di ultradestra di Forza Nuova. Su questa regia, ma anche su un possibile coordinamento esterno della sommossa, accende ora un faro il comitato bipartisan presieduto dal senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso. Giovedì, alle 12, sarà ascoltato in audizione il direttore dell’Aisi Mario Parente. Obiettivo: scoprire il dietro-le-quinte delle manifestazioni sfociate in violenza e dell’assalto contro la sede della Cgil. Per lo stesso motivo il ...

Nei giorni degli scontri no vax, anche l'Ordine dei medici di Cuneo finisce nel mirino La Stampa

La vicequestore no-vax Nunzia Alessandra Schilirò è stata sospesa E' stata ufficialmente sospesa Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore di polizia che nei giorni scorsi era intervenuta sul palco di San Giovanni a Roma per protestare contro l'obbligo di certificato ...

E' stata ufficialmente sospesa Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore di polizia che nei giorni scorsi era intervenuta sul palco di San Giovanni a Roma per protestare contro l'obbligo di certificato ...