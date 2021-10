No Time to Die: debutto da 56 milioni al box office USA, 300 milioni a livello globale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Irresistibile No Time to Die, debutto da 56 milioni al botteghino americano mentre il film con Daniel Craig raggiunge quota 300 milioni a livello globale. James Bond conferma il suo fascino irresistibile anche sul pubblico americano. L'ultimo capitolo della saga, No Time to Die, apre con un solido debutto da 56 milioni al box office USA, raccolti in 4.407 sale con una media per sala di 12.700 dollari. A livello globale, il film ha già raggiunto i 300 milioni di dollari. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Irresistibile Noto Die,da 56al botteghino americano mentre il film con Daniel Craig raggiunge quota 300. James Bond conferma il suo fascino irresistibile anche sul pubblico americano. L'ultimo capitolo della saga, Noto Die, apre con un solidoda 56al boxUSA, raccolti in 4.407 sale con una media per sala di 12.700 dollari. A, il film ha già raggiunto i 300di dollari. Come anticipa la nostra recensione di Noto Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai ...

