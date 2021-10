No Time to Die conserva la prima posizione al box office italiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) No Time to Die prosegue la sua corsa al box office italiano sfiorando i cinque milioni di euro, alle sue spalle debutta La scuola cattolica di Stefano Mordini. per la seconda settimana consecutiva. L'ultimo capitolo della saha di James Bond con protagonista Daniel Craig raccoglie altri 1,5 milioni di euro portando l'incasso complessivo a 4,9 milioni di euro. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in … Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Noto Die prosegue la sua corsa al boxsfiorando i cinque milioni di euro, alle sue spalle debutta La scuola cattolica di Stefano Mordini. per la seconda settimana consecutiva. L'ultimo capitolo della saha di James Bond con protagonista Daniel Craig raccoglie altri 1,5 milioni di euro portando l'incasso complessivo a 4,9 milioni di euro. Come anticipa la nostra recensione di Noto Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in …

