No, i dati americani non parlano di più di 48 mila decessi da vaccino Covid (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’1 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che il numero totale dei cittadini americani deceduti entro 14 giorni dalla somministrazione del vaccino anti Covid-19 sarebbe di 48.865. La fonte di questi dati, sempre secondo il post, sarebbe il «Medicare Tracking System». Il riferimento è ai Centers for medicare e medicaid services (Cms), agenzia federale statunitense che gestisce Medicare, il programma di assicurazione sanitaria nazionale negli Stati Uniti. Il post oggetto della nostra verifica contiene una notizia infondata. Contattato dai colleghi di Reuters, un portavoce dei Cms ha chiarito che l’agenzia non gestisce alcun sistema denominato «Medicare Tracking System» e che non ha condotto un’analisi per tenere traccia dei decessi in relazione alla vaccinazione ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’1 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che il numero totale dei cittadinideceduti entro 14 giorni dalla somministrazione delanti-19 sarebbe di 48.865. La fonte di questi, sempre secondo il post, sarebbe il «Medicare Tracking System». Il riferimento è ai Centers for medicare e medicaid services (Cms), agenzia federale statunitense che gestisce Medicare, il programma di assicurazione sanitaria nazionale negli Stati Uniti. Il post oggetto della nostra verifica contiene una notizia infondata. Contattato dai colleghi di Reuters, un portavoce dei Cms ha chiarito che l’agenzia non gestisce alcun sistema denominato «Medicare Tracking System» e che non ha condotto un’analisi per tenere traccia deiin relazione alla vaccinazione ...

