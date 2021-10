No Green pass Roma, denunciato agente ripreso mentre colpisce manifestante (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo gli scontri con i no Green pass a Roma di sabato scorso, “questa mattina si è spontaneamente presentato in Questura il poliziotto ripreso in un video mentre colpisce un manifestante; dello stesso agente sono circolate altre immagini mentre si trova tra i manifestanti a Piazzale Flaminio lo scorso sabato pomeriggio”. Lo sottolinea in una nota la questura di Roma. “Il poliziotto sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria che ne valuterà l’operato – informa la nota -. Nella giornata ieri è circolato un post sui canali social che riconduceva tali condotte ad un dirigente della Polizia di Stato, il quale è invece risultato del tutto estraneo ai fatti. L’autore del post è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo gli scontri con i nodi sabato scorso, “questa mattina si è spontaneamente presentato in Questura il poliziottoin un videoun; dello stessosono circolate altre immaginisi trova tra i manifestanti a Piazzale Flaminio lo scorso sabato pomeriggio”. Lo sottolinea in una nota la questura di. “Il poliziotto sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria che ne valuterà l’operato – informa la nota -. Nella giornata ieri è circolato un post sui canali social che riconduceva tali condotte ad un dirigente della Polizia di Stato, il quale è invece risultato del tutto estraneo ai fatti. L’autore del post è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il ...

