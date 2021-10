No Green pass, "IoApro" annuncia il blocco delle autostrade per domani, ma poi ci ripensa: tutto rinviato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Avevano annunciato per domani un "blocco stradale del Paese" fino al ritiro del Green pass, ma poi ci hanno ripensato, rimandando la manifestazione a data da destinarsi. E’ l’iniziativa promossa da... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Avevanoto perun "stradale del Paese" fino al ritiro del, ma poi ci hannoto, rimandando la manifestazione a data da destinarsi. E’ l’iniziativa promossa da...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - icebergfinanza : 'Obbligo green pass lavoratori non ha effetti sperati su nuove vaccinazioni - report' - - tonizeta24 : No green pass, scontri a Roma e fascismo: in diretta con il giornalista ... -