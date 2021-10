No Green pass, il poliziotto in maglia grigia ripreso negli scontri si è presentato in Questura (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è spontaneamente presentato in Questura questa mattina il poliziotto in maglia grigia ripreso nel video mentre colpisce un manifestante a terra e di cui sono circolate altre immagini mentre si ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è spontaneamenteinquesta mattina ilinnel video mentre colpisce un manifestante a terra e di cui sono circolate altre immagini mentre si ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Forza Nuova, sito sequestrato dopo corteo No Green pass Roma Il provvedimento è scattato nell'ambito dell'inchiesta dei pm capitolini sul corteo dei no Green pass di sabato scorso a Roma. Gli inquirenti procedono per il reato di istigazione a delinquere ...

Lamorgese sotto pressione anche di Pd - Leu. E prepara una stretta sui cortei Ora bisogna cambiare approccio. Dopo l'assolto di Forza Nuova e dei manifestanti No Green Pass alla sede della Cgil, negli uffici del Viminale si ragiona con la consapevolezza che serve una svolta: 'Inizia una stagione complicata'. In pratica la linea più morbida tenuta finora in ...

Green pass, le norme che scattano dal 15 ottobre Rai News Countdown Green Pass, verso Dpcm su controlli. Leggi i dettagli A pochi giorni dal 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore l'obbligatorietà del Green pass per dipendenti pubblici e privati, la 'corsa' degli indecisi al certificato verde al momento non ingrana ...

Green pass, cosa cambierà nel 2022. Costa: «Possibili modifiche». TUTTE LE NOVITA' Con la fine dello stato di emergenza, prevista per il 31 dicembre 2021 salvo altre proroghe, il Green pass potrebbe subire una revisione che ne possa ridurre, eventualmente, l'attuale applicazione. In ...

