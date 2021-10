No Green Pass, Freccero: «Come diceva Cossiga basta infiltrare una manifestazione per screditarla» (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Ogni manifestazione No Green Pass è volutamente infiltrata». È la dura denuncia che Carlo Freccero ha affidato in esclusiva all’Adnkronos commentando i fatti di sabato scorso a Roma. «Se sostengo il referendum – sottolinea Freccero all’Adnkronos – significa che sono a favore della Costituzione e che voglio difenderla da ogni attacco. Con il referendum vogliamo risolvere l’attuale deficit democratico con le armi della democrazia diretta. Però anche manifestare è un diritto, diritto costituzionale. Diritto che ormai ci viene negato nei fatti perché ogni manifestazione No Green Pass è volutamente infiltrata. E, Come ci ricorda la celebre la frase di Cossiga, basta infiltrare una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) «OgniNoè volutamente infiltrata». È la dura denuncia che Carloha affidato in esclusiva all’Adnkronos commentando i fatti di sabato scorso a Roma. «Se sostengo il referendum – sottolineaall’Adnkronos – significa che sono a favore della Costituzione e che voglio difenderla da ogni attacco. Con il referendum vogliamo risolvere l’attuale deficit democratico con le armi della democrazia diretta. Però anche manifestare è un diritto, diritto costituzionale. Diritto che ormai ci viene negato nei fatti perché ogniNoè volutamente infiltrata. E,ci ricorda la celebre la frase diuna ...

