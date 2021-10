No Green Pass, Forza Nuova preparava l’assalto a Palazzo Chigi: «Come Capitol Hill» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Volevano arrivare a Palazzo Chigi. Per un assalto sullo stile di quello organizzato dai seguaci di Qanon a Capitol Hill. Solo dopo che il cordone dei poliziotti presenti davanti alla sede del governo li ha respinti è partito il torpedone che ha poi assaltato la sede della Cgil. I manifestanti No Green Pass protagonisti degli scontri a Piazza del Popolo avevano un altro obiettivo. E Roma doveva essere soltanto il primo step della protesta. Questo dicono i risultati delle prime indagini su Forza Nuova e sugli altri organizzazioni della manifestazione. E lo spiega anche un audio su Telegram diffuso da Pamela Testa, la donna che ha chiesto l’autorizzazione per il corteo e che milita nel partito di Fiore e Castellino. Testa è tra i dodici fermati per gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Volevano arrivare a. Per un assalto sullo stile di quello organizzato dai seguaci di Qanon a. Solo dopo che il cordone dei poliziotti presenti davanti alla sede del governo li ha respinti è partito il torpedone che ha poi assaltato la sede della Cgil. I manifestanti Noprotagonisti degli scontri a Piazza del Popolo avevano un altro obiettivo. E Roma doveva essere soltanto il primo step della protesta. Questo dicono i risultati delle prime indagini sue sugli altri organizzazioni della manifestazione. E lo spiega anche un audio su Telegram diffuso da Pamela Testa, la donna che ha chiesto l’autorizzazione per il corteo e che milita nel partito di Fiore e Castellino. Testa è tra i dodici fermati per gli ...

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - valentinadigrav : RT @tempoweb: Ma che sorpresa, a #Milano i violenti contro il #greenpass erano #anarchici. E la sinistra tace #scontri #manifestazioni #ilt… - rosati22 : RT @LucillaMasini: Stanotte il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I in cui era ricoverato un contestatore, è stato devastato dai No Gr… -