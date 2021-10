No Green pass, dopo gli arresti sequestrato anche il sito di Forza Nuova per istigazione a delinquere (Di lunedì 11 ottobre 2021) dopo l’apertura di due fascicoli d’inchiesta sugli scontri avvenuti sabato scorso durante la manifestazione No Green pass di Roma, su richiesta della Procura di Roma, la Polizia Postale ha disposto il sequestro del sito web di Forza Nuova. L’attività rientra nell’indagine relativa anche agli scontri avvenuti sabato a Roma che hanno portato all’arresto di 12 persone, tra cui Roberto Fiore e Giuliano Castellino di Forza Nuova. Il reato contestato è, in questo caso, quello d’istigazione a delinquere, aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici. Leggi anche: Mozione Pd contro Forza Nuova, si va in ordine sparso: FI non firma, ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021)l’apertura di due fascicoli d’inchiesta sugli scontri avvenuti sabato scorso durante la manifestazione Nodi Roma, su richiesta della Procura di Roma, la Polizia Postale ha disposto il sequestro delweb di. L’attività rientra nell’indagine relativaagli scontri avvenuti sabato a Roma che hanno portato all’arresto di 12 persone, tra cui Roberto Fiore e Giuliano Castellino di. Il reato contestato è, in questo caso, quello d’, aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici. Leggi: Mozione Pd contro, si va in ordine sparso: FI non firma, ...

