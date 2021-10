No green pass, dire che a Roma erano tutti fascisti è il più grande regalo che possiamo fare ai fascisti (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Andrea Masala Le manifestazioni di sabato sono un fenomeno complesso, e come sempre, davanti un fenomeno complesso, le sinistre, anche le meno ufficiali, mettono il pilota automatico e dicono: fascisti! Sgomberiamo il campo: c’erano i fascisti? Sì, e come al solito sono stati lasciati liberi di fare ciò che volevano delle piazze. E loro hanno fatto ciò che sognavano da anni: assaltare, come i loro infami e prezzolati nonni, le sedi dei lavoratori organizzati. Quindi stamattina tutti a presidiare le Camere del Lavoro e le sedi dei sindacati, è fondamentale farlo. Perché quella è casa nostra ed è anche forse la fondamenta più importante, la garanzia principale, di una democrazia come la nostra. A prescindere dai tanti difetti e ritardi dei sindacati, i lavoratori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Andrea Masala Le manifestazioni di sabato sono un fenomeno complesso, e come sempre, davanti un fenomeno complesso, le sinistre, anche le meno ufficiali, mettono il pilota automatico e dicono:! Sgomberiamo il campo: c’? Sì, e come al solito sono stati lasciati liberi diciò che volevano delle piazze. E loro hanno fatto ciò che sognavano da anni: assaltare, come i loro infami e prezzolati nonni, le sedi dei lavoratori organizzati. Quindi stamattinaa presidiare le Camere del Lavoro e le sedi dei sindacati, è fondamentale farlo. Perché quella è casa nostra ed è anche forse la fondamenta più importante, la garanzia principale, di una democrazia come la nostra. A prescindere dai tanti difetti e ritardi dei sindacati, i lavoratori ...

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - zazoomblog : No green pass dire che a Roma erano tutti fascisti è il più grande regalo che possiamo fare ai fascisti - #green… - zazoomblog : Conferme dagli 007. Indiscrezioni-choc dalla procura: il nuovo obiettivo dei Green pass a Roma è lora della paura -… -