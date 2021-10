Nintendo Switch Online: i giochi N64 saranno tutti giocabili a 60Hz (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come annunciato nell'ultimo Nintendo Direct, Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, una nuova iscrizione per Nintendo Switch Online, farà il suo debutto a fine ottobre. Con questa nuova iscrizione potrete continuare a godervi tutte le caratteristiche di Nintendo Switch Online già offerte dalle iscrizioni attuali, come il gioco Online in un'ampia gamma di titoli per Nintendo Switch e l'accesso a un catalogo in continua espansione di classici per NES e Super NES, oltre ad alcuni nuovi vantaggi tra cui la possibilità di giocare a titoli N64 e Mega Drive. Ora arrivano nuovi dettagli sui giochi N64: è stato confermato che tutti i ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come annunciato nell'ultimoDirect,+ Pacchetto aggiuntivo, una nuova iscrizione per, farà il suo debutto a fine ottobre. Con questa nuova iscrizione potrete continuare a godervi tutte le caratteristiche digià offerte dalle iscrizioni attuali, come il giocoin un'ampia gamma di titoli pere l'accesso a un catalogo in continua espansione di classici per NES e Super NES, oltre ad alcuni nuovi vantaggi tra cui la possibilità di giocare a titoli N64 e Mega Drive. Ora arrivano nuovi dettagli suiN64: è stato confermato chei ...

