Nicola Pisu trova un dente di Francesca Cipriani nel tiramisù | lei lo rivuole

Leggi su novella2000

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilto danelNella Casa del GF Vip per tutta la giornata sono proseguiti di tanto in tanto i festeggiamenti per il compleanno di Manila Nazzaro, anche se i vipponi hanno mostrato un po’ di stanchezza dopo la notte prece. Ma c’è un episodio che ha catalizzato l’attenzione del pubblico L'articolo proviene da Novella 2000.