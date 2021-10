Nicola Pisu si è mangiato un dente di Francesca Cipriani caduto nel tiramisù – VIDEO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Quando pensavamo checi avesse regalato il “massimo” (del minimo) strappando una ciocca di capelli a Giucas Casella, l’ex Pupa ci stupisce perdendo unnelsuccessivamentedasi èundimentre mangiava ilha perso un(così,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, infatti, ha trovato nel tiramisù qualcosa di duro, qualcosa che ha masticato, pensando che fosse un pezzo di plastica per poi buttarlo. In realtà è il dente di Francesca Cipriani che è ...Sabato notte i gieffini hanno dato una festa e qualcuno ha anche bevuto dei drink.ha corteggiato Miriana Trevisan e i sue si sono baciati a stampo. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha voluto dormire con la coinquilina e questo ha mandato su tutte le furie Katia ...Nicola Pisu si è mangiato un dente di Francesca Cipriani caduto nel tiramisù, il nonsense al Grande Fratello Vip, ecco i video.Domenica ricca di colpi di scena per chi segue il GF Vip. Nella casa più spiata d’Italia, quella di ieri è stata una giornata molto ...