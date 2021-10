Newcastle, Bruce è in bilico e incontra la nuova proprietà: cambio in vista in panchina? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il manager del Newcastle, Steve Bruce, ha avuto oggi un incontro con la comproprietaria del club di Premier League, Amanda Staveley. L’incontro era prevedibile, data la nuova proprietà che ha voluto ovviamente parlare col suo tecnico. Cioè non toglie però, che l’incontro sia stato solo di cortesia. Il club inglese è infatti appena stato acquistato da un fondo saudita, tra le proteste e i dubbi della Premier e di Amnesty International, per una cifra superiore ai 300 milioni di sterline e i tifosi si aspettano ora investimenti adeguati, auspicando anche un rapido cambio della guida tecnica dato che i Magpies dopo sette giornate sono penultimi in classifica. Quindi, se Bruce andasse via, chi al suo posto? Tanti sono i nomi che si fanno. Da Favre a Gerrard, da Lampard all’ex Roma Paulo ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il manager del, Steve, ha avuto oggi un incontro con la comproprietaria del club di Premier League, Amanda Staveley. L’incontro era prevedibile, data lache ha voluto ovviamente parlare col suo tecnico. Cioè non toglie però, che l’incontro sia stato solo di cortesia. Il club inglese è infatti appena stato acquistato da un fondo saudita, tra le proteste e i dubbi della Premier e di Amnesty International, per una cifra superiore ai 300 milioni di sterline e i tifosi si aspettano ora investimenti adeguati, auspicando anche un rapidodella guida tecnica dato che i Magpies dopo sette giornate sono penultimi in classifica. Quindi, seandasse via, chi al suo posto? Tanti sono i nomi che si fanno. Da Favre a Gerrard, da Lampard all’ex Roma Paulo ...

