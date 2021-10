Neo Nobel Imbens: sfida maggiore Covid è disuguaglianza di impatto (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sfida più impegnativa creata dalla crisi pandemica è legata al diverso livello di gravità che la stessa ha avuto su fasce di popolazione e tipologie di lavoro. Lo ha affermato uno dei neo premi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lapiù impegnativa creata dalla crisi pandemica è legata al diverso livello di gravità che la stessa ha avuto su fasce di popolazione e tipologie di lavoro. Lo ha affermato uno dei neo premi ...

Advertising

lycophos : RT @AndreaRoventini: Il neo premio Nobel Card e Kruger hanno mostrato in una ricerca empirica basata su un “esperimento naturale” che aumen… - drunkside41 : RT @AndreaRoventini: Il neo premio Nobel Card e Kruger hanno mostrato in una ricerca empirica basata su un “esperimento naturale” che aumen… - melancholia_LC : RT @AndreaRoventini: Il neo premio Nobel Card e Kruger hanno mostrato in una ricerca empirica basata su un “esperimento naturale” che aumen… - agilex2 : RT @AndreaRoventini: Il neo premio Nobel Card e Kruger hanno mostrato in una ricerca empirica basata su un “esperimento naturale” che aumen… - luce_lucialenzi : RT @AndreaRoventini: Il neo premio Nobel Card e Kruger hanno mostrato in una ricerca empirica basata su un “esperimento naturale” che aumen… -