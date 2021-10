Nemmeno mamma Diana riesce a riavvicinare William e Harry (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nemmeno il ricordo di mamma Diana riesce a ricomporre la frattura tra il principe William e suo fratello Harry. Lo scorso luglio all’inaugurazione della statua della madre nei giardini di Kensington Palace il gelo tra i due era palpabile. Ma quantomeno si erano ritrovati insieme. Ora invece si è saputo che al party in onore di Diana il principe Harry e sua moglie Meghan Markle non ci saranno. L’invito come rivela il Daily Mail è arrivato ai Sussex da William in persona. Ma i due lo hanno snobbato. Il party per un centinaio di ospiti – tra cui Elton John – era stato prima programmato per settembre (stando a una fonte anonima riportata dal Daily Mail), poi spostato al 19 ottobre. Proprio a causa di questo slittamento i duchi di Sussex hanno annunciato tramite un loro portavoce che non potranno intervenire. Secondo i tabloid britannici i precedenti impegni addotti dai Sussex sarebbero solo una scusa. Si tratterebbe in realtà dell’ennesimo affronto di Harry e Meghan alla royal family. In particolare a William e Kate Middleton. Dopo tanti veleni sparsi via tv (vedi la famosa intervista a Oprah Winfrey), il party per Diana poteva essere per i Sussex un’ottima occasione per cercare di appianare le tensioni con gli augusti parenti. E magari per presentare alla regina Lilibet Diana, la bisnipotina nata in America lo scorso giugno. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nemmeno il ricordo di mamma Diana riesce a ricomporre la frattura tra il principe William e suo fratello Harry. Lo scorso luglio all’inaugurazione della statua della madre nei giardini di Kensington Palace il gelo tra i due era palpabile. Ma quantomeno si erano ritrovati insieme. Ora invece si è saputo che al party in onore di Diana il principe Harry e sua moglie Meghan Markle non ci saranno. L’invito come rivela il Daily Mail è arrivato ai Sussex da William in persona. Ma i due lo hanno snobbato. Il party per un centinaio di ospiti – tra cui Elton John – era stato prima programmato per settembre (stando a una fonte anonima riportata dal Daily Mail), poi spostato al 19 ottobre. Proprio a causa di questo slittamento i duchi di Sussex hanno annunciato tramite un loro portavoce che non potranno intervenire. Secondo i tabloid britannici i precedenti impegni addotti dai Sussex sarebbero solo una scusa. Si tratterebbe in realtà dell’ennesimo affronto di Harry e Meghan alla royal family. In particolare a William e Kate Middleton. Dopo tanti veleni sparsi via tv (vedi la famosa intervista a Oprah Winfrey), il party per Diana poteva essere per i Sussex un’ottima occasione per cercare di appianare le tensioni con gli augusti parenti. E magari per presentare alla regina Lilibet Diana, la bisnipotina nata in America lo scorso giugno.

