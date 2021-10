Nel libro “Il cancro a digiuno” il Professor Valter Longo sostiene che la dieta mima-digiuno abbia un effetto simile a quello dell’immunoterapia contro il tumore Ecco come funziona

(Di lunedì 11 ottobre 2021): nonostante i progressi della scienza, oggi quasi una persona su due rischia di ammalarsi.mai siamo riusciti a ridurre il rischio di malattie mortaliquelle cardiovascolari e molte altre, ma nonmo avuto altrettanto successoil? Leggi anche › Buone notizie per ilal seno in menopausa: allungando la terapia anti-ormonale si allunga la vita Prevenzione: la...

Advertising

RobertoBurioni : Poi ci lamentiamo se i giovani non sanno la storia (dal libro di quinta elementare di mia figlia, che data l'entrat… - matteorenzi : Le vicende di queste ore sugli appalti COVID sono impressionanti. Qui trovate la versione audio di ciò che scrivevo… - amnestyitalia : #Usa #BuoneNotizie - La Corte degli appelli del Texas ha annullato la condanna a morte di Clinton Young, emessa nel… - garat_o_meter : @ArturoP66023286 Un disturbato. Adrebbe fatto a lui un tso, visto quello che ha scritto nel suo delirante libro. - Mariagenn59 : @EKhelenamerica chissa' puoi contattare la @florianarullo che ha scritto un libro su Can,nel libro c'e' scritto che si diploma nel 2008 -

Ultime Notizie dalla rete : Nel libro

La Repubblica

... però, non sono esenti da responsabilitàfrenare il cambiamento. Avendo la possibilità di scegliere se studiare su uncartaceo o su uno digitale, il 36% dice di continuare a preferire ...E ad aiutarci in questa decodifica, da poco è uscito in traduzione italiana un, Social media ... è stato soprattutto un titolo a colpire l'attenzione: un film chegiro di poche settimane ha ...Mercoledì 13 ottobre alle 18,30 Typimedia Editore presenta nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale il volume fresco di stampa “Prato, le 100 meraviglie (+1)” a cura di Piero Ceccatelli con le immag ...Verrà presentato nel pomeriggio di mercoledì 13 ottobre nella sala stampa di palazzo Montecitorio il libro "Migranti: storie di un fenomeno", curato da Agc Communication. A partire dalle 14, interverr ...