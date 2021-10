Neanche sul fascismo Forza Italia molla Salvini e Meloni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal concretissimo quadro tagliato nella sede della Cgil per mano degli squadristi di Forza Nuova alla condanna astratta di tutti i “totalitarismi”. Passando per l’opzione di sciogliere non soltanto l’organizzazione degli arrestati Fiore e Castellino ma “tutte le formazioni che si richiamano al fascismo”. Dopo la guerriglia urbana che ha sconvolto il sabato capitolino, mentre il Parlamento attende di ascoltare la versione della ministra Lamorgese, la politica rimbalza come la pallina di un flipper tra categorie politiche del secolo scorso. Il Pd presenta la sua mozione che impegna il governo a sciogliere, sulla base delle leggi vigenti, tutti i “movimenti di chiara ispirazione neofascista”. Una gamma più ampia della sola Forza Nuova che mette in fibrillazione azzurri e centristi ammutolendo mezzo arco parlamentare per un pomeriggio. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal concretissimo quadro tagliato nella sede della Cgil per mano degli squadristi diNuova alla condanna astratta di tutti i “totalitarismi”. Passando per l’opzione di sciogliere non soltanto l’organizzazione degli arrestati Fiore e Castellino ma “tutte le formazioni che si richiamano al”. Dopo la guerriglia urbana che ha sconvolto il sabato capitolino, mentre il Parlamento attende di ascoltare la versione della ministra Lamorgese, la politica rimbalza come la pallina di un flipper tra categorie politiche del secolo scorso. Il Pd presenta la sua mozione che impegna il governo a sciogliere, sulla base delle leggi vigenti, tutti i “movimenti di chiara ispirazione neofascista”. Una gamma più ampia della solaNuova che mette in fibrillazione azzurri e centristi ammutolendo mezzo arco parlamentare per un pomeriggio. ...

