Nba, Kyrie Irving ha scelto di non vaccinarsi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Kyrie Irving ha scelto di non vaccinarsi contro il Covid. Per questo motivo la stella Nba sarà costretto a saltare le partite casalinghe dei Brooklyn Nets. Lo ha annunciato il coach Steve Nash. "Non giocherà le partite in casa, dovremo fare a meno di lui quest'anno – ha ammesso – Bisognerà capire solo quando, dove e per quanto tempo". Il playmaker statunitense rischia di saltare fino a 43 partite di regular season: le 41 sfide casalinghe al Barclays Center e i due match del Madison Square Garden contro i New York Knicks. A New York infatti è necessario aver ricevuto almeno una dose di vaccino per poter accedere alle palestre e arene. SportFace.

