Nations League | Deschamps | grande vittoria ma testa a Mondiali

Advertising

goal : Paul Pogba's medal collection: ???????? Serie A ???? Coppa Italia ???? Supercoppa Italiana ?? EFL Cup ?? Europa League ?? Worl… - Eurosport_IT : L'ITALIA CHIUDE AL 3° POSTO LA NATIONS LEAGUE ???? Gli Azzurri battono il Belgio con lo stesso punteggio dei quarti… - CB_Ignoranza : Manco il 3º posto in Nations League, però UEFA miraccomando, altri 50mila punti a questo Belgio fortissimo… - oce_91_ : RT @goal: Paul Pogba's medal collection: ???????? Serie A ???? Coppa Italia ???? Supercoppa Italiana ?? EFL Cup ?? Europa League ?? World Cup ?? Nation… - messycherrr : RT @goal: Paul Pogba's medal collection: ???????? Serie A ???? Coppa Italia ???? Supercoppa Italiana ?? EFL Cup ?? Europa League ?? World Cup ?? Nation… -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

UEFA.com

Lo ha detto il ct della Spagna Luis Enrique, dopo la sconfitta nella finale dicontro la Francia. "Il gol di Mbappè? È chiaro che la nostra prospettiva non è la migliore lì a ...Lo ha detto il ct della Francia Didier Deschamps, intervistato dalla Rai dopo la vittoria nella finale dicontro la Francia. "Qualità e talento li abbiamo, ma a questi livelli non ...TORINO (ITALPRESS) – L’Italia rialza la testa dopo la prima sconfitta negli ultimi tre anni e chiude nel migliore dei modi la Nations League, aggiudicandosi per 2-1 la finale per il terzo posto contro ...Gli arresti per le violenze di sabato, l'obbligo del green pass al lavoro, e la vittoria dell'Italia sul Belgio ...