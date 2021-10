Nations League | un buon allenamento per i campioni d’Europa

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – Italia, Spagna, Belgio, Francia. Sono queste le nazionali che nella settimana appena passata si sono giocate la fase finale della Uefa, torneo continentale minore giunto alla seconda edizione. La competizione, nata da un’idea di Michel Platini per sostituire le non sempre attendibili né remunerative amichevoli, assegna due posti agli spareggi di Qatar 2022. Le sopracitate selezioni si stanno comunque già guadagnando nei rispettivi gironi di qualificazione l’accesso diretto ai prossimi mondiali. Piccola curiosità, tutta italiana: il trofeo – in argento, alzato ieri sera dalla Francia dopo il 2-1 sugli iberici – è realizzato da una ditta di Avellino. Iarrivano all’appuntamento dopo le non esaltanti prestazioni settembrine. Le scelte di Mancini vanno comunque a premiare ...

Il preferito per la mediana, sarebbe Aurelien Tchouameni , talentuoso centrocampista francese del Monaco e nel giro della nazionale francese, fresco vincitore della. É ora di vincere! ...Rai Uno, con le finali della UEFAconquista sia la prima serata sia il pomeriggio. Il match Italia - Belgio, andato in onda dopo la puntata in versione ridotta di Domenica In , ha fatto il botto, facendo registrare uno ...Queste le dichiarazioni di Domenico Berardi dopo la vittoria dell’Italia nella finale per il terzo posto della Nations League contro il Belgio, in cui ha segnato un calcio di rigore. “Davanti siamo tu ...La finale di Nations League “Spagna-Francia” contro “Scherzi a parte“. Ascolti tv di domenica 10 ottobre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri s ...