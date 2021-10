Nations League, la Francia campione (di non si sa bene cosa) e il vero motivo dietro la nuova competizione: i conti (e il potere) dell’Uefa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Campioni d’Europa no, quelli siamo noi. Campioni di cosa, allora. È difficile trovare un titolo da assegnare alla Francia, che si è aggiudicata questa seconda edizione della Nations League battendo in finale la Spagna per 2-1. Un trofeo che i tifosi non capiscono ma seguono, i calciatori giocano e alla fine festeggiano pure, ma non amano, se è vero che il portiere belga Courtois in uno slancio di sincerità si è chiesto perché mai fosse costretto a prender parte all’inutile finalina per il terzo posto, vinta brillantemente dall’Italia di Mancini. Ma la risposta era semplice. Per i soldi: almeno 200-300 milioni di euro di ricavi in più, che fanno lievitare il giro d’affari della Uefa, e quindi il suo potere. La Nations League è una delle ultime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Campioni d’Europa no, quelli siamo noi. Campioni di, allora. È difficile trovare un titolo da assegnare alla, che si è aggiudicata questa seconda edizione dellabattendo in finale la Spagna per 2-1. Un trofeo che i tifosi non capiscono ma seguono, i calciatori giocano e alla fine festeggiano pure, ma non amano, se èche il portiere belga Courtois in uno slancio di sincerità si è chiesto perché mai fosse costretto a prender parte all’inutile finalina per il terzo posto, vinta brillantemente dall’Italia di Mancini. Ma la risposta era semplice. Per i soldi: almeno 200-300 milioni di euro di ricavi in più, che fanno lievitare il giro d’affari della Uefa, e quindi il suo. Laè una delle ultime ...

