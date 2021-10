Nations League – Italia-Belgio 2-1 | il film della partita | VIDEO

(Di lunedì 11 ottobre 2021)2-1 nella finale per il 3° e 4° posto2021. Reti azzurre di Nicolò Barella e Domenico Berardi. Le immagini

Advertising

goal : Paul Pogba's medal collection: ???????? Serie A ???? Coppa Italia ???? Supercoppa Italiana ?? EFL Cup ?? Europa League ?? Worl… - Eurosport_IT : L'ITALIA CHIUDE AL 3° POSTO LA NATIONS LEAGUE ???? Gli Azzurri battono il Belgio con lo stesso punteggio dei quarti… - CB_Ignoranza : Manco il 3º posto in Nations League, però UEFA miraccomando, altri 50mila punti a questo Belgio fortissimo… - PianetaMilan : .@Azzurri, @robymancio: 'Svizzera, gara più importante dell'anno' | #VIDEO - #UEFANationsLeague #UNL #NationsLeague… - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: Mozione contro Forza Nuova | Sciopero contro il green pass | Taiwan 'non si piega' alla Cina | Papa Francesco lancia la… -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

UEFA.com

Dopo il disastroso Europeo, la Francia conquista lae ora punta con decisione al bis iridato in Qatar tra poco più di un anno La resurrezione della Francia si compie nella prestigiosa cornice di San Siro che celebra il successo dei ...La Francia batte in rimonta la Spagna e si aggiudica la seconda edizione della. A San Siro finisce 2 - 1 grazie alle reti di Benzema e Mbappe , che rendono vano il momentaneo vantaggio di Oyarzabal . Succede tutto nell'ultima mezz'ora di calcio spettacolo, dopo ...Spagna-Francia si è conclusa con la vittoria per 2-1 della squadra di Deschamps. La finale di Nations League è stato però comunque contrassegnata da un episodio che sta facendo discutere tantissimo. I ...I due giocatori dell'Inter protagonisti nella partita di Nations League. Entrambi sono stati promossi a pieni voti dalla stampa ...