Nations League alla Francia | Deschamps può costruire la doppietta Mondiale

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo il disastroso Europeo, laconquista lae ora punta con decisione al bis iridato in Qatar tra poco più di un anno La resurrezione dellasi compie nella prestigiosa cornice di San Siro che celebra il successo dei Galletti in. Consentendo ai nostri “cugini” di diventare la prima formazione a conquistare quattro trofei internazionali, dopo Mondiali, Europei e Confederations Cup. Dal naufragio e dalle macerie di appena tre mesi fa e dclamorosa sconfitta contro la Svizzera, Didierha saputo riuno spogliatoio che sembrava spaccato tra accuse e gelosie. E soprattutto riun’identità di squadra che in tutto Euro 2020 non si era mai vista. Scelte ...

MILANO " A San Siro la Francia batte in rimonta 2 - 1 la Spagna e conquista la seconda edizione della, raccogliendo l'eredità del Portogallo. Dopo la vittoria sul Belgio, la Nazionale di Deschamps trionfa con lo stesso copione: va in svantaggio e rimonta coi gol di Mbappè e Benzema, col ...'Siamo noi, Siamo noi, i campioni dell'Europa siamo noi': San Siro canta, per ricordare a Spagna e Francia che si stanno giocando la , chi è la squadra che ha trionfato a Wembley a luglio. Sì, in ..."Riscatto mondiale", titola il Corriere dello Sport oggi sull'Italia, capace di imporsi per 2 a 1 sul Belgio nella finalina della Nations League. L'Italia riparte con i suoi ...I due giocatori dell'Inter protagonisti nella partita di Nations League. Entrambi sono stati promossi a pieni voti dalla stampa ...