Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’11ad AshingtonRobert, storico attaccante dell’Inghilterra e delSpesso si racconta che nella vita di un uomo ci sia spazio per un unico grande amore. Imperativo che magari si applica per la maggior parte dei casi, ma sicuramente non è valido per Robert, detto, che nel corso della sua vita e carriera da giocatore di amori ne avuti due: ile la Nazionale dell‘Inghilterra. In entrambe le squadre infatti ha lasciato un segno indelebile, decretandone i più importanti successi.l’11ad Ashington, un paesino del nord est ...