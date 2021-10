Narcos: Messico 3, il trailer della serie Netflix (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 5 novembre arriveranno su Netflix gli episodi di Narcos: Messico 3 e il trailer regala qualche scena in anteprima dell'ultima stagione. Narcos: Messico 3 arriverà il 5 novembre su Netflix e il trailer regala molte sequenze in anteprima dell'atteso capitolo conclusivo della seerie. Nel video si assiste infatti a sparatorie, progetti, tradimenti, scontri di ogni tipo e tentativi di fermare il narcotraffico, mettendo a rischio ogni cosa, persino la propria vita. La terza stagione di Narcos: Mexico, l'ultima che verrà prodotta in attesa di scoprire se verranno realizzati ulteriori spinoff, sarà ambientata negli anni '90, quando gli affari legati al narcotraffico assumono una dimensione globale. Le puntate mostreranno ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 5 novembre arriveranno sugli episodi di3 e ilregala qualche scena in anteprima dell'ultima stagione.3 arriverà il 5 novembre sue ilregala molte sequenze in anteprima dell'atteso capitolo conclusivoseerie. Nel video si assiste infatti a sparatorie, progetti, tradimenti, scontri di ogni tipo e tentativi di fermare il narcotraffico, mettendo a rischio ogni cosa, persino la propria vita. La terza stagione di: Mexico, l'ultima che verrà prodotta in attesa di scoprire se verranno realizzati ulteriori spinoff, sarà ambientata negli anni '90, quando gli affari legati al narcotraffico assumono una dimensione globale. Le puntate mostreranno ...

